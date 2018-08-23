أوتوستراد إيطاليا تدفع أولى التعويضات للأسر المتضررة بإنهيار الجسر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – صرفت شركة أوتوستراد لإيطاليا الخميس، التعويضات المالية لأول 25 أسرة متورطة في حالة الطوارئ الناجمة عن انهيار جسر موراندي في جنوة.

وكان سقوط الجسر يوم الثلاثاء الماضي والذي يمر فوق أحياء سكنية في مدينة جنوة (شمال)، قد أدى الى مقتل 38 شخصا وجرح العشرات وتشريد المئات وفقا لآخر إحصائية.

وذكرت شركة الطرق الأيطالية أن “التحويلات المالية الأولى تم دفعها لصالح هذه العائلات، التي قصدت يومي أمس وأول أمس، نقطتي الاتصال اللتين أقامتهما أوتوستراد”، موضحة أنه “بين يومي الثلاثاء والأربعاء، كان هناك 59 طلبًا تم تلقيها في نقاط الاتصال”، وأنه “إن تم بالفعل دفع 25 تعويض لـ25 أسرة”، فإن “هناك 34 عائلة أخرى قيد التحقيق من أمرها، والتي على أوتوستراد أن تدفع لها بين الليلة والغد”.

وأشارت الشركة الى أنه “حتى الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم، توجهت 41 عائلة أخرى الى نقطتي الاتصال، والتي يجري التحقق بشأنها لدفع التعويضات”. وأوضحت أنها “بالتعاون مع بلدية جنوة وإدارة مقاطعة ليغوريا سنقوم بجمع بيانات العائلات في نقطتي الاتصال، لتلبية الاحتياجات الأولى لأسر ضحايا مأساة جنوة والعائلات التي اضطرت لترك منازلها”.

وخلصت الشركة الى القول إنه “حتى الساعة الواحدة من ظهر اليوم، أي خلال يومين ونصف من النشاط، قصدت نقطتي الاتصال حوالي 100 أسرة تأثرت بالمأساة”.