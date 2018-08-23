رينزي: الحكومة تتسبب بهرب المستثمرين من بلادنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – وصف رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق ماتيو رينزي، حكومة ائتلاف يمين الوسط في بلاده بأنها تسلك كـ”الأخ الأكبر”، في إشارة الى البرنامج المتلفز الهولندي الشهير، مشيرا الى أن الحكومة “تجعل المستثمرين الدوليين يفرون”، من البلاد.

وكتب رئيس الحكومة الأسبق في تغريدة على مدونة (تويتر) للتواصل الاجتماعي، أن نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ماتيو “سالفيني، (النائب الثاني ووزير العمل والتنمية الاقتصادية لويجي) دي مايو وكذلك (رئيس الوزراء جوزيبّي) كونتي، يطلقون تصريحات مخيفة ليكسبوا قبولا أكبر على وسائل التواصل الاجتماعي”.

وأكد السيناتور والزعيم السابق للحزب الديمقراطي أن “فاتورة (هذه التصريحات)، سيتم دفعها من قبل الإيطاليين”، واختتم مشيرا الى خسائر بـ”مبلغ يقترب من 38 مليار يورو تراكم خلال شهر واحد”.