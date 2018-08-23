وزير النقل الإيطالي: نفذّنا وعدنا بشأن طائرة رينزي الرئاسية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير البنية التحتية والنقل الإيطالي دانيلو تونينيلي “لقد أوفيت ما وعدت به”، فقد “أطحنا بالكبرياء الطائر لـ(رئيس الوزراء الأسبق ماتيو) رينزي”، في إشارة الى إلغاء عقد تأجير هذا الأخير لطائرة رئاسية.

وكانت الطائرة إيرباص 340-500 التي دعيت باسم “طائرة رينزي الرئاسية”، حيث استؤجرت بناء على طلب رئيس الوزراء الأسبق ماتيو رينزي، قد أعلن خليفته رئيس الحكومة الحالية جوزيبي كونتي الخميس أنه يريد إلغاء عقد تأجير إيطاليا للطائرة، المبرم مع شركتي أليتاليا والاتحاد للطيران.

وبهذا الصدد، كتب تونينيلي على صفحته بموقع (فيسبوك) للتواصل الإجتماعي “إنه لفخر عظيم أنني أبلغكم اليوم خبرا ممتازا”، فـ”بناء على طلبنا، أرسل المستشارون الخاصون لاليتاليا رسميا، إشعار فسخ عقد التأجير مع الاتحاد للطيران لطائرة رينزي الرئاسية”.

واضاف “بفضل عمل وزيرة الدفاع إليزابيتا ترينتا، نقول وداعا لهذا البذخ الهائل من قبل الحكومات السابقة”، لأنه “بالغاء عقد الإيجار سنوفر 18 مليون يورو سنويا من الآن وحتى عام 2024″، متسائلا “أتتخيلون كم من الأشياء يمكننا أن نفعل بهذا المال؟”، حيث “يمكن شراء كل ثلاث قطارات جديدة سنويا للنقل الركاب الإقليميين”، أو “شراء عشرة أجهزة زنين مغناطيسي جديدة لدعم قطاع الصحة العامة، أو بناء مدرستين تشتملان على ما لا يقل عن 25 فصلا دراسيا مع ورش عمل لأطفالنا”.