وزير خارجية إيطاليا: إلتزام قوي بدعم ليبيا شعباً ومؤسسات لتحقيق الاستقرار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- جدد وزير الخارجية الايطالي، إنيزو موافيرو ميلانيزي، الجمعة إلتزام بلاده بقوة لدعم ليبيا من أجل تحقيق إستقرارها.

وقال رئيس الدبلوماسية الايطالية في مقابلة صحفية “إيطاليا ملتزمة بقوة تجاه ليبيا لدعم جهود شعبها ومؤسساته لتحقيق الاستقرار الكامل للبلاد”. وأضاف، في إشارة إلى ملف المهاجرين، “نأمل أن تتمكن السلطات الليبية من تكثيف التعاون مع الاتحاد الأوروبي الذي من شأنه أن يساهم في تحسين إدارة تدفقات الهجرة، مع ضمان كامل للأولويات الإنسانية”.

وفي معرض إجابته على سؤال بشأن إمكانية إغلاق الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي للحد من تدفقات الهجرة غير النظامية،

قال “بالتأكيد يجب إعادة هيكلة نظمها لتحكم أكثر فعالية لهذه الحدود ولا سيما تلك البحرية”. وأردف “لتحقيق هذه الغاية ، نحتاج أيضًا إلى العمل على مستوى الاتحاد الأوروبي ، بمشاركة جميع الدول الأعضاء فيه ، وتوفير الموارد المالية لميزانية الاتحاد الأوروبي ، بما يتلاءم مع الأهداف الأمنية التي يطلبها المواطنون”، كما أنه “نحن بحاجة إلى إيجاد صيغ تفاعل مناسبة مع دول السواحل الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط”.