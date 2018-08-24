البابا: العائلة أيقونة الله

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال البابا فرنسيس إن “العائلة هي ايقونة الله”.

وكتب البابا في تغريدة جديدة على صفحته (بونتيفكس) بمدونة تويتر، والتي تبث بـ9 لغات، قبيل الرحلة الرسولية التي ستحمله إلى أيرلندا لحضور الاجتماع العالمي للعائلة، المقرر الثلاثاء المقبل، أن العائلة هي “عهد بين الرجل والمرأة يولّد حياة وشِركة”.

وحول الموضوع ذاته، قال رئيس مجلس الأساقفة الإيطاليين الكاردينال غوالتييرو باسّيتّي إن من “الضروري تطوير فن الريافة”، أي “فن إصلاح العلاقات الإنسانية”، مشيرا الى أن “الأسرة هي الحب الذي سيبقى ينقذ العالم إلى الأبد”.

ودعا باسّيتّي الى أن “لا تختفي الأسرة وراء المثل العليا بشكلها المجرد”، أي “اللبنة الأساس، الجميلة والهشة لكيان اجتماعي يتزايد ضعفاً، ويتميز من جهة، بثقافة فردية غاضبة تضرب كل أشكال العلاقات الإنسانية”، ومن ناحية أخرى “ثقافة الإقصاء التي تهمش كل ما هو غير مفيد”.

وخلص الكاردينال الى القول إن “الوقت قد حان لاستثمار أفضل الطاقات، لتنشئة رعاة وأزواج يرافقون المخطوبين في مسيرتهم ويشجعونهم على تجاوز الأزمات المستقبلية”.