تاياني: التهديدات الإيطالية لن تسبب إلا تأثيرات عكسية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني إن “تهديدات (نائب رئيس الوزراء ووزير العمل والتنمية الاقتصادية الإيطالي لويجي) دي مايو، تُحدث إلا تأثيراً معاكساً ورداً سلبياً”، فـ”ليس هذا أسلوباً للتعامل”.

وكان دي مايو قد هدد في تصريحات متلفزة صباح اليوم بـ”خفض مساهمة بلاده في الموازنات المالية الأوروبية”، التي تسهم إيطاليا فيها بمبلغ 20 مليار يورو سنويا، إن لم يتم توزيع مهاجري السفينة (ديتشوتّي) الـ150 على بلدان الإتحاد الأوروبي.

وبهذا الصدد، أضاف تاياني “على أية حال، لا علاقة للمفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي بهذا الشأن، فالأمر بيد الدول الأعضاء، والاتحاد الأوروبي ليس دولة ولا يمكن للمفوضية أن تفعل أي شيء”، مبينا أنه “حتى لو لم يكن الاتحاد الأوروبي موجودًا، فإنه لن يتغير أي شيء على الإطلاق”، فـ”نحن بحاجة إلى التحدث مع الدول منفردة”.

وخلص المسؤول الأوروبي الى القول إن “هناك بعض الاتفاقيات التي يجب توقيعها بين الدول، ولو انحل الاتحاد الأوروبي بشكل سحري هذا المساء، فإن المشكلة ستبقى نفسها”.