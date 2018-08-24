نتنياهو يتنقد من ليتوانيا موقف الإتحاد الأوروبي بشأن إيران

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- فيلنيوس- إنتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قرار الاتحاد الأوروبي يوم أمس تحويل 18 مليون يورو إلى إيران.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم مع رؤساء وزراء دول البلطيق (ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا)، في ختام لقاء القمة الذي جمع بينهم، “أطلب مساعدة أصدقائي هنا في تعديل الموقف المشوه الذي يسود في الاتحاد الأوروبي حول إسرائيل، قرار الاتحاد الأوروبي من يوم أمس تحويل 18 مليون يورو إلى إيران هو خطأ فادح”. وأضاف متسائلاً “إلى أين تذهب هذه الأموال؟ إلى إنتاج الصواريخ وإلى الحرس الثوري. يجب على جميع الدول أن تعمل معا من أجل استئناف فرض العقوبات على إيران”.

وقد شارك نتنياهو اليوم في قمة رؤساء وزراء دول البلطيق وهم الليتواني ساوليوس سكفيرنيليس، اللاتفي ماريس كونتشينكيس، والإستوني يوري راتاس.

وهذه هي أول مرة يتم توجيه دعوة لرئيس وزراء إسرائيلي لحضور قمة دول البلطيق كما هي الزيارة الأولى له إلى ليتوانيا.

واستهلت القمة بلقاء منفرد لرؤساء الوزراء ثم عقد لقاء موسع بمشاركة الوفود.

وقال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي “تتناول القمة تعزيز العلاقات بين إسرائيل ودول البلطيق وتوسيع رقعة التعاون بين إسرائيل وتلك الدول في العديد من المجالات. إسرائيل تولي أهمية كبيرة جدا لتطوير علاقاتها مع كتلة أوروبية أخرى “.

وأضاف “اختتمت قمة دول البلطيق التي حضرها لأول مرة رئيس الوزراء نتنياهو بنجاح كبير واتفق رؤساء الوزراء على عقدها العام القادم في القدس”.

وصباح اليوم التقى نتنياهو الرئيسة الليتوانية داليا غريباوسكايته في قصر الرئاسة بفيلنيوس . وقال في مستهل اللقاء “ينبغي أن أقول إن بالنسبة لي، فإن زيارتي هذه ليست بزيارة عادية. إنها تحمل في طياتها أهمية تاريخية كبيرة، من ناحية التاريخ اليهودي هنا في ليتوانيا ومن ناحية تاريخ عائلتي على حد سواء، حيث والد جدي قدم من ليتوانيا”.