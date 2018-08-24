الحكومة الايطالية: هنغاريا ترفض إستقبال جزءا من مهاجري “ديتشوتي”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن وزير الخارجية الايطالي إينزو موافيرو ميلانيزي أن هنغاريا رفضت إستقبال جزءا من المهاجرين الذين لا يزالون على متن سفينة خفر السواحل الايطالي (ديتشوتي) داخل ميناء كتانيا بعد أسبوع من إنقاذهم قبالة المياه الليبية.

جاء خلال لقاء جمع ميلانيزي بنظيره المجري، بيتر زيجارتو، الذي يتواجد في روما هذه الايام في زيارة خاصة

وقالت الخارجية الايطالية في بيان إنه “فيما يتعلق بالهجرة إلى الاتحاد الأوروبي، طلب الوزير ميلانيزي من الحكومة المجرية اسقبال جزءا من المهاجرين الذين أنقذتهم (ديتشوتي) في البحر، ولكنه وجد معارضة”.

كما أشار البيان إلى أنه “خلال الاجتماع، تبادل الوزريران وجهات النظر حول الملفات الأوروبية الرئيسية ، بما في ذلك الأفق السياسية للاتحاد الأوروبي، المفاوضات الخاصة بالإطار المالي المتعدد الأعوام للاتحاد الأوروبي والقضايا المتعلقة بالمهاجرين”. كما استعرض المسؤولان “ملفات العلاقات الثنائية، الوضع في أوكرانيا، مع الإشارة على وجه الخصوص إلى الأقلية الهنغارية هناك”. كما تضمنت أجندة اللقاء، الذي جاء بناء على طلب من الضيف الهنغاري، “العلاقات داخل حلف شمال الأطلسي والاهمية الخاص لتوجيه إهتمام الحلف تجاه منطقة البحر الأبيض المتوسط، العلاقات مع روسيا، وذلك أيضاً في سياق الرئاسة الإيطالية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا”.