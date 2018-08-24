الداخلية الايطالية: لا وجود للاتحاد الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصفت مصادر في وزارة الداخلية الايطالية إنفضاض إجتماع بروكسل اليوم الجمعة (على مستوى ممثلي الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي) دون نتائج بشأن ملف إدارة الهجرة بأنه “دليل آخر على عدم وجود أوروبا”، وشددت على الموقف “الموحد” لحكومة الإئتلاف الثنائي (حركة خمس نجوم-رابطة الشمال) إزاء عدم السماح بإنزال المهاجرين (150 شخصا) من سفينة خفر السواحل (ديتشوتي) التي لا تزال أمام ميناء كاتانيا بعد مرور أسبوع على إنقاذهم بمياه المتوسط.

وأشارت المصادر إلى أنه “لم توافق أي من الدول على توقيع بيان موحد، لأنه لا يوجد أساس لتوافق أوروبي بشأن معايير الإنقاذ والإنزال وإعادة توزيع المهاجرين”.

ونوهت بأن “الدول الأوروبية لم تبد إنفتاحا حقيقياً تجاه حل قضية المهاجرين على متن سفينة (ديتشوتي)، بينما استقبلت إيطاليا في السنوات الاخيرة الماضية 700 ألف مواطن أجنبي”.

وجددت المصادر “خط وزارة الداخلية لن يتغير: لن ينزل أحد من سفينة (ديتشوتي). الحكومة متراصة على هذه الجبهة”.

يشار إلى أن وزير الداخلية، ماتيو سالفيني قد سمح في وقت سابق بإنزال 27 مهاجرا من القاصرين غير المصحوبين بذويهم، بينما لا يزال 150 على متن السفينة التي أنقذتهم منذ أسبوع قبالة المياه الليبية.