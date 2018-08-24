ما هي جنسيات المهاجرين العالقين على متن سفينة “ديتشوتي”؟

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كاتانيا- ذكرت مصادر حقوقية إيطالية إن الغالبية العظمى للمهاجرين العالقين منذ أكثر من أسبوع على متن سفينة خفر السواحل الايطالي (ديتشوتي) يحملون الجنسية الاريترية (130 شخصا)، يليهم 10 من جزر القمر، ستة من بنغلاديش، إضافة إلى اثنين سوريين ومصري وصومالي.

وحسب تلك المصادر، التي زارت سفينة المهاجرين داخل ميناء كاتنانيا، فإن معظمهم أناس يحملون جنسيات تكفل لهم حماية دولية، أوتوماتيكية تقريباً، في جميع البلدان الأوروبية. وذكرت أن الاريتريين، من ضمنهم فتيات دون العشرين عاما، بدوءا رحلتهم الشاقة والطويلة من بلادهم إريتريا ومن ثمّ الى العاصمة السودانية الخرطوم لينتقلوا بعدها عبر الصحراء إلى ليبيا.

يشار إلى أن وزير الداخلية، ماتيو سالفيني قد سمح في وقت سابق بإنزال 27 مهاجرا من القاصرين غير المصحوبين بذويهم، بينما لا يزال الباقون على متن السفينة التي أنقذتهم قبالة المياه الليبية.

وجددت وزارة الداخلية الايطالية مساء اليوم الجمعة رفضها إنزال المهاجرين بغد فشل إجتماع في بروكسل، على مستوى المبعوثين الدبلوماسيين للدول الاعضاء في الاتحاد الاووربي، في التوافق بشأن معايير استقبال وإنزال وتوزيع المهاجرين بين دول التكتل الموحد.