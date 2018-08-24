نائب رئيس الوزراء الايطالي: نحن كقوة سياسية لا نرغب منح 20 مليار للاتحاد الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن نائب رئيس الوزراء الايطالي، لويجي دي مايو أن “الحكومة جاهزة لقطع مساهمة إيطاليا في ميزانية الاتحاد الأوروبي، الذي قرر أن يدير ظهره لإيطاليا مرة أخرى بالتخلي عن مبادئ التضامن والمسؤولية على الرغم من المجلس الأوروبي الأخير قرر أن من يرسو في إيطاليا (من المهاجرين) يرسو داخل الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف دي مايو، الرئيس السياسي لحركة خمس نجوم حليف رابطة الشمال، بزعامة نائب رئيس الوزراء الآخر ماتيو سالفيني، في الائتلاف الحاكم “بالتالي، فإن على إيطاليا معالجة المسألة من جانب واحد. لسنا على استعداد مرة أخرى أن يضعوا أقدامهم على رؤوسنا. لقد قدمت حركة خمس نجوم نفسها إلى الإيطاليين بمهمة محددة وليس لدينا نية في اتخاذ خطوة إلى الوراء. الاتحاد الأوروبي لا يريد الامتثال إلى المبادئ المتفق عليها في القمة الأوروبية الأخيرة. نحن مستعدون لتقليص الأموال التي نقدمها إلى الاتحاد الأوروبي

وقال دي مايو في مقال على صفحته الرسمية بمنصة (فيسبوك) “إنهم يريدون 20 مليار يورو من المواطنين الإيطاليين؟ عليهم أن يثبتوا أنهم يستحقونها ويهتمون بمشكلة لم يعد بوسعنا التعامل معها بمفردنا”، أي موضوع الهجرة. واضاف “حدود إيطاليا هي حدود أوروبا ، ونحن لن نطلب من الايطاليين سنت واحد إضافي” لإدارة ملف الهجرة.

وزاد “نظرا لأن الاتحاد الأوروبي لا يحترم الاتفاقات ولا يفي بواجباته، نحن كقوة سياسية لم نعد ترغب في منحه 20 مليار يورو سنوي، التي يطالبون بها”.