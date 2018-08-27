مصادر سورية معارضة: زيارة وزير الدفاع الإيراني “لتسوية خلافات” مع الأسد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قالت مصادر في المعارضة السورية إن زيارة وزير الدفاع الإيراني إلى دمشق وتوقيعه وثيقة للتعاون الدفاعي والتقني، جاءت لتسوية الخلافات مع رأس النظام السوري، الذي يحاول – من وجهة نظر المعارضة – أن يعيد التوازن والعلاقة مع الولايات المتحدة حتى لو على حساب علاقته بطهران من خلال تسويات مموهة مع الإيرانيون.

وقال المعارض السوري زهير سالم، مدير مركز الشرق العربي، إن زيارة وزير الدفاع الإيراني إلى سورية جاءت لتكريس أسس العلاقة بين الأسد والنظام الإيراني ورسم آفاق لها، وشرعنة الوجود الإيراني في مواجهة الطلبات الأمريكية التي يمكن أن تُدعم بجهد روسي، على حد تقديره

وأشار خصوصاً إلى تصريح الرئيس السوري بشار الأسد خلال استقباله الوزير الإيراني، وقال “بدلاً من الحديث عن محور (المقاومة والممانعة) الذي ظل العنوان الحاضر طوال سنوات الثورة، قال الأسد نحن في محور (الحرب على الاٍرهاب)، وهو المحور نفسه الذي تقوده الولايات المتحدة، ليس في سورية وحدها بل عبر العالم، والذي يعني الحرب على إرادة الشعوب”.

ووقعت وزارتا الدفاع السورية والإيرانية في دمشق على وثيقة للتعاون الدفاعي والتقني، وقّعها وزير الدفاع السوري العماد علي أيوب والإيراني العميد أمير حاتمي، تؤكد على تطوير التعاون الدفاعي العسكري بين البلدين، و”تمهد أرضية واسعة أمام التعاون الثنائي” وفق تعبير الوزير الإيراني، الذي قال أيضاً إن سورية “تعبر من مرحلة الأزمة وتدخل مرحلة إعادة الإعمار”.

من جهته أكد وزير الدفاع السوري أن “الانتصارات الكبيرة على الجماعات الإرهابية جاءت في ظل دعم وتعاون إيران”، وقال إنه “لن يُسمح لأي جانب ودولة المساس بالعلاقات الراسخة والثابتة للبلدين” في إشارة إلى سورية وإيران.