تاياني: ما حدث لديتشوتّي هزيمة للجميع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني أن ما حدث في كاتانيا (صقلية) “يبدو لي هزيمة للجميع”، تعليقا على أزمة المهاجرين على متن السفينة (ديتشوتّي) الذين أوقفتهم الداخلية الإيطالية في الميناء دون السماح بنزولهم من على متنها حتى السبت الماضي.

وكان مهاجرو (ديتشوتّي) الـ140 قد أمضوا ليلتهم الثانية بمركز استقبال ميسّينا، منذ تركهم السفينة مساء السبت، بعد عشرة أيام من الانتظار في البحر”، حيث “سيتم استقبال 100 منهم من قبل الكنيسة الإيطالية، بينما سيتم تقاسم الأربعين الباقين بين ألبانيا وأيرلندا”.

وفي هذا السياق، أضاف تاياني أنه “يلزم إصلاح نظام دبلن لمنع تكرار مواقف مثل ذلك الذي حدث للسفينة (ديتشوتّي)”. واختتم بالقول “آمل أن يدفع (نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ماتيو) سالفيني، (رئيس وزراء المجر فيكتور) أوربان، لإعطاء الضوء الأخضر لإصلاح قانون دبلن”.