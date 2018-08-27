رئيس الوزراء الفلسطيني: إدارة ترامب شريكة في الاحتلال وزعزعة الاستقرار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بيت لحم- قال رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله إن قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف المساعدات للفلسطينيين يأتي استمرارا لخطواتها في محاولة فرض ما يسمى “صفقة القرن” وابتزاز القيادة الفلسطينية، بعد قرارها بشأن القدس واللاجئين

وقال الحمد الله، اليوم الإثنين، “أؤكد لكم بشكل مطلق، رفض القيادة وعلى رأسها فخامة الرئيس محمود عباس والحكومة الخضوع للابتزاز الأمريكي، ورفضها القرارات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية والتي ستتخذها، لأنها لم تعد شريكا في تحقيق السلام، بل هي الآن شريكة في الاحتلال، وزعزعة الاستقرار ليس فقط في فلسطين، بل في المنطقة بأكملها، ولن تقايض الحقوق الوطنية الثابتة باي مال سياسي”.

وأضاف “كما تعلمون، نمر هذه الأيام بظروف عصيبة، وتواجه قضيتنا وقيادتنا الوطنية تحديات كبيرة، حيث تقوم حكومة الاحتلال مدعومة من الإدارة الامريكية بتقويض حل الدولتين وفرص السلام والاستقرار، وذلك من خلال سياسة فرض الأمر الواقع على الأرض، وتصعيدها الاستيطاني، وانتهاكاتها بحق المقدسات المسيحية والإسلامية وعلى رأسها المسجد الأقصى، ومخططاتها في تهويد القدس والتهجير القسري لسكانها وللمواطنين في المناطق المحيطة بها، خاصة أهلنا في الخان الأحمر، واستمرار حصارها لأهلنا في قطاع غزة، واستهدافها للمدنيين العزل فيه”.

وتابع الحمد الله، خلال كلمته في افتتاح مركز التأهيل الوطني في مدينة بيت لحم، “يأتي هذا، في الوقت الذي تعلن فيه إدارة ترامب وقف المساعدات لأبناء شعبنا، وذلك يأتي استمرارا لخطواتها في محاولة فرض ما يسمى “صفقة القرن” وابتزاز قيادتنا الوطنية، بعد قرارها بشأن القدس واللاجئين، ومخططاتها إلى جانب إسرائيل في تصفية قضيتنا وحقوقنا الوطنية، وعلى رأسها حق أبناء شعبنا في الحرية والعودة وتقرير المصير”.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت تحويل 200 مليون دولار من اموال المساعدات المخصصة للفلسطينيين إلى مناطق أخرى.

ودعا الحمد الله “الكل الفلسطيني إلى الالتفاف حول القيادة وعلى رأسها فخامة الرئيس محمود عباس لمواجهة كافة التحديات التي تعصف بقضيتنا، خاصة ما تسمى “صفقة القرن”، فهذه المرحلة تتطلب من الجميع التّحلي بالمسؤولية الوطنية تجاه قضيتنا ومقدساتنا”.

وقال رئيس الوزرءا الفلسطيني” وهنا أجدد دعوتي لحركة حماس إلى تغليب المصلحة الوطنية، ومصلحة المواطنين واحتياجاتهم، وتمكين الحكومة من الاضطلاع بمسؤولياتها والقيام بعملها في قطاع غزة، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها أهلنا في القطاع، ونقول لن يكون هناك دولة في غزة أو دولة من دون غزة، والمطلوب هو تغليب المصلحة الوطنية، والاستجابة لمبادرة الرئيس محمود عباس، لتمكين الحكومة في القطاع واعادة الوحدة بين شطري الوطن”.