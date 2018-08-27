الموانئ الامنة للمهاجرين بشمال افريقيا والحدود الخارجية بأجندة لقاء سالفيني-أوربان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية الايطالي، ماتيو سالفيني أنه سيناقش خلال لقائه المعلن مع رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان بمدينة ميلانو يوم غد الثلاثاء الحدود الخارجية الاوروبية وإقامة “موانئ آمنة” لإستقبال المهاجرين بشمال أفريقيا

وقال سالفيني، في مقابلة مع صحيفة (ليبرو)، المحسوبة على اليمين الايطالي، إجتماعنا “لا يهدف للتوصل إلى اتفاقات لإعادة توزيع المهاجرين، بل السيطرة على الحدود الخارجية للإتحاد الأوروبي. إنشاء موانئ آمنة في ليبيا وشمال أفريقيا لرسو السفن وإقامة مراكز تحديد الهوية على السواحل الأفريقية لمعرفة من ينبغي مساعدته ومن لا ينبغي مساعدته” من المهاجرين قبل إبحارهم بإتجاه أوروبا.

وبشأن الجدل الذي صاحب الاعلان عن إجتماعه مع أوربان والاصوات الرافضة لذلك من جانب الحزب الديمقراطي المعارض وحتى من طرف شخصيات في حركة خمس نجوم حليفته في الحكم، قال سالفيني “أوربان هو رئيس وزراء دولة أوروبية، وإذا طلبت المستشارة الألمانية اجتماعا معي لن أواجه مشكلة في لقائها. أما بالنسبة للمنتقدين للقاء فهم أقلية في حركة خمس النجوم. أما الحزب الديمقراطي فهو متواجد في الساحة للرد علي فقط وعلى رابطة الشمال ولم يعد يقدم اقتراحات جديرة بالثقة” حول إدارة ملف الهجرة.