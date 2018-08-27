سالفيني يرفض مطالب بالحصول على موافقة مهاجرين بشأن نقلهم إلى ألبانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- إنتقد نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية الايطالي، ماتيو سالفيني مطالب بالحصول على موافقة مهاجرين بشأن نقلهم إلى ألبانيا، حيث أعلنت السلطات في تيرانا إستعدادها لإستقبال 20 مهاجرا، ضمن 150 بقوا عالقين على متن سفينة خفر السواحل الايطالي (ديتشوتي) لعدة أيام أمام ميناء كاتانيا.

وقال سالفيني متهكماً، “هناك طلب من رئيس جمعية دراسات قانونية حول الهجرة، يمولها (الملياردير جورج) سوروس، بالحصول أولاً على موافقة المهاجرين قبل نقلهم من سفينة (ديتشوتي) إلى ألبانيا، إلا فأنهم سيعدون مبعدين قسريا”.

واضاف وزير الداخلية الإيطالي، الذي أصرّ على رفضه إستضافة بلاده للمهاجرين العالقين على سفينة خفر السواحل في معركة لوي ذراع مع الاتحاد الأوروبي ودوله الاعضاء بشأن تقاسم أعباء الهجرة، “يقولون (المهاجرون) أنهم يغادرون بلدانهم هربا من الحروب، ويريدون إختيار إلى أن يذهبون؟ يا للعبث”.

وسمح سالفيني نهاية الاسبوع الماضي بإنزال المهاجرين من على متن السفينة، وذلك بعد تلقيه إلتزاما من ألبانيا (الدولة غير العضو في الاتحاد الاوروبي) باستقبال 20 منهم، وكذلك من ايرلندا باستضافة 20-25 آخرين، بينما تتكفل الكنيسة الإيطالية بالاعتناء بالباقين.