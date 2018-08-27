لوكهيد مارتن تعرض برنامج لتجنب تبادل معلومات سيادية للدول المالكة للمقاتلة إف-35

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشارت مصادر إعلامية إيطالية إلى أن شركة لوكهيد مارتن الامريكية، المصنعة للمقاتلة الحديثة إف-35 بالتعاون مع دول حليفة لواشنطن، ستبرمج “جدار حماية” يمنح الحلفاء إمكانية الاحتفاظ ببيانات سيادية لأنشطة تلك المقاتلات من الجيل الخامس، التي سيتم تجميعها عادة أوتوماتيكيا في مركز للمعلومات بالولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت صحيفة (لاريبوبليكا) أن وثيقة بهذا الصدد صدرت عن وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) في السابع عشر من شهر آب/أغسطس الجاري، أفادت بأنه “بوسع القوات المسلحة للدول الحليفة اختيار أي من البيانات، التي ترسلها المقاتلة إف-35 إلى مركز تجميع المعلومات بالولايات المتحدة ، يمكن تبادلها مع الحلفاء والاحتفاظ الدول بالبيانات الاخرى المتعلقة بالسيادة الوطنية”. وحسب الوثيقة، فإن برنامج “جدار الحماية” يكلف أكثر من 26 مليون دولار، 5.5 مليون منها سيتحملها “الشركاء الدوليون”.

ونوهت الصحيفة بأن أجواء العلاقات بين الحلفاء الغربيين، حتى داخل حلف شمال الاطلسي (ناتو)، تمر في الوقت الراهن بمرحلة “حساسة للغاية”. وأشارت إلى أنه “على سبيل المثال، من السهل تخيل أن الحكومة الإسرائيلية لا ترحب بإمكانية تبادل بيانات طائراتها إف-35 التابعة لسلاحها الجوي مع تركيا، التي لديها علاقات جيدة مع إيران، العدو التاريخي للدولة العبرية”.