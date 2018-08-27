قلق أممي بشأن الاشتباكات في العاصمة الليبية ودعوة لوقف جميع الأعمال العسكرية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-طرابلس- قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها “تتابع بقلق شديد الاشتباكات الجارية في طرابلس وما حولها وتدعو جميع الأطراف إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية”.

وأضافت في بيان الاثنين “تعرب البعثة عن القلق من استخدام النيران العشوائية والأسلحة الثقيلة في المناطق السكنية ذات الكثافة السكانية العالية مما يهدد أرواح المدنيين، وتذكّر جميع الأطراف بواجبها في حماية المدنيين وفقاً للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.

كما أشارت البعثة الأممية إلى أنها “تشدد على أنه يجب عدم السعي إلى تحقيق الأهداف السياسية عن طريق العنف، وتحذر من أن تزايد المجموعات المسلحة والأعمال العدائية والخطاب العدائي ينذر بخطر حدوث مواجهة عسكرية واسعة النطاق”.

وجددت البعثة “دعمها لحكومة الوفاق الوطني”، وقالت إنها “تدعو جميع الأطراف إلى بذل جهود جدية في سبيل توحيد مؤسسات الدولة”. وأردفت في بيانها، بشأن الاشتباكات التي شهدتها منطقة جنوب غرب طرابلس وأسفرت عن مقتل شخص واحد على الاقل وجرح آخرين، أنها “تقف على أهبة الاستعداد لدعم جميع الجهود المبذولة لتهدئة الوضع وتعرض الاستفادة من مساعيها الحميدة لهذا الغرض”.