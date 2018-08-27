مسؤول إيطالي: إصرار ماكرون على إجراء الانتخابات الليبية بنهاية العام “غير واقعي”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى مسؤول رفيع في الحكومة الايطالية أن إجراء الانتخابات العامة في ليبيا في كانون الأول/ديسمبر المقبل، كما يجدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الدعوة، هي مسألة “غير واقعية”، خاصة في وقت شهدت فيه العاصمة طرابلس إشتباكات.

وكتب وكيل وزارة الشؤون الخارجية، غوليلمو بيكي (رابطة الشمال) في تغريدة على منصة (تويتر) للرسائل القصيرة، إن “فرضية التصويت في المعلنة من ماكرون، (مع التهديد الذي تشهده طرابلس) تشبه سياسته الأوروبية. هي ببساطة غير واقعية”.

ويأتي حديث المسؤول الايطالي تعليقا على تأكيد أطلقه ماكرون، في وقت سابق اليوم الأثنين خلال مؤتمر لسفراء بلاده، على المضي قدما في اتفاق اجتماع باريس الاخير بين الفرقاء الليبيين والقاضي بإجراء الانتخابات في العاشر من الشهر الأخير للعام الحالي.