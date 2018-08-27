المفوضية الاوروبية: تعزيز العقوبات على ميانمار سيعرض على الدول الاعضاء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- رأت المفوضية الاوروبية أن أي خطوة أخرى “نحو تعزيز العقوبات ضد ميانمار (بورما)”، هي أمر يجب مناقشته مع الدول الأعضاء، منوهة بأن تقرير الأمم المتحدة الذي يتهم قادة جيش ميانمار بإرتكاب جرائم “إبادة جماعية” بحق أقلية الروهينغا المسلمة أتى في”وقت مناسب ومفصلي”، قبل إلتئام اجتماع مفوضية حقوق الانسان، حسبما جاء في تصريحات صدرت مساء الاثنين لمتحدث بإسم المفوضية.

وأعلن المتحدث بإسم الجهاز التنفيذي الاوروبي أن بروكسل “تدرس” نص تقرير بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة الذي تم الإعلان عنه للتو، مشيرا إلى أن “المقوضية ستنظم إجتماعا هذا الأسبوع مع معدي التقرير”.