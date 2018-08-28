سيناتور إيطالي يبرر احتجاج سكان بلدة بروما على استقبال مهاجري ديتشوتّي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال سيناتور إيطالي إن “احتجاج أهالي بلدة روكّا دي بابا على نقل جزء كبير من المهاجرين الذين كانوا على متن السفينة (ديتشوتّي) يبدو لي أكثر من مبرر”.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ من حزب (فورتسا إيتاليا)، ماوريتسيو غاسباري “لقد كان من السهل للغاية التنبؤ بأن تدخل مجلس الأساقفة الإيطاليين”، بمسألة استقبال المهاجرين “سيفضي الى وجود مزيد من المهاجرين السريين على ترابنا الوطني”، وهذا “ما يحدث بالضبط في البلدية التابعة لمنطقة القلاع الرومانية”، في ضواحي العاصمة.

وذكر غراسباري أن “العمدة يقلل من شأن الأمر، بينما من حق الناس أن يتملكها القلق والمخاوف”. وأردف “سأذهب إلى روكا دي بابا للقاء للمحتجين على أمر النقل هذا”. وتابع “لا بد أن يكون هناك تدخلا من هياكل كنسية”، لكن “هؤلاء المهاجرين السريين سنتشرون على الأراضي الإيطالية في النهاية”، وبينما “كانت كل العيون شاخصة الى هذا الحادث، وصل أكثر من 40 مهاجرا سري آخرين من آسيا إلى سواحل سيراكوزا”.

وأشار السيناتور الى أن “الغزو مستمر بالتالي، وقضية الهجرة تتطلب استراتيجية شاملة، تقوم على اساس اتفاقيات ثنائية، ترحيل ومقاومة حقيقي”، مبينا أن “فورتسا ايتاليا دعم هذه الأفكار دائما، وأدرجها في البرنامج السياسي ليمين الوسط”، وهو “سيدعم كل المبادرات المفيدة في هذا المجال في البلاد وفي البرلمان”.

وخلص غاسباري الى القول “سنحقق نتائج جيدة في روكا دي بابا، تضامنا مع المواطنين، ضحايا هذه الإهانة الحقيقية”.