تسع فصائل فلسطينية تدعو للمصالحة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- دعت 9 فصائل فلسطينية إلى”البدء باجراءات تطبيق اتفاقات المصالحة وتعزيز الشراكة الوطنية وصولا لتنفيذ اتفاق القاهرة 2011 ووضع الاليات الضرورية لذلك”، مشددة على “ضرورة إنجاح جهود الراعى المصرى الشقيق لتحقيق الوحدة”. بيان حول ضرورة استعادة الوحدة وصون الخطاب الاعلامي “.

ووقعت على بيان مشترك (حول ضرورة استعادة الوحدة وصون الخطاب الاعلامي)، كل من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، حركة حماس، حزب فدا، حزب الشعب الفلسطيني، حركة المبادرة الوطنية، الجبهة الشعبية القيادة العامة و منظمة الصاعقة . ولوحظ غياب حركة فتح من البيان.

وقالت الفصائل “ان ما تمر به قضيتنا الوطنية من احداث متسارعة وما يشهده الاقليم من تخبط يصب في خدمة الاحتلال ومشاريع التطبيع معه يستدعي منا جميعا الوقوف صفا واحدا وعلى قلب رجل واحد حتى نحبط هذه المؤامرات الدنيئة”.

ودعت “لعقد اجتماع الجنة التحضيرية للمجلس الوطني للترتيب لعقد مجلس وطني جديد انسجاما مع مخرجات لقاء بيروت يعزز حالة الوحدة الوطنية ويضع استراتيجية وطنية لمواجهة التحديات المرحلة وكافة المشاريع التى تستهدف القضية الفلسطينية وفي مقدمتها صفقة ترامب التصفوية والتي بدأت معالمها في قضيتي القدس وتقليص ملف خدمات الوكالة والعبث بحق العودة للاجئين، كما عبر عن ذلك المجرم ترامب “.

وقالت الفصائل “لقد ان الاوان لراب الصدع الوطني وتحمل المسئولية الاخلاقي; من جميع الاطراف اتجاه قضايا الجماهير وكرامتهم ووقف كل اشكال القهر الذي يتعرض لها ابناء شعبنا بسبب الاحتلال والحصار. وعليه فإننا ندعوا الى عقد الاطار القيادي المؤقت للمنظمة كي ننجز الوحدة والشراكة ونتجاوز الانقسام; لنكسر الحصار الظالم على شعنا الفلسطيني في قطاع غزة ونتصدى لكافة المؤامرات التي يتعرض لها ابناء شعبنا الفلسطيني”.