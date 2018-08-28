عزام الأحمد: سلمنا ردنا للمصريين بشأن المصالحة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة (فتح) عزام الأحمد إن حركة (فتح) سلمت “ردا إيجابيا” للمسؤولين المصريين حول ورقة المصالحة الفلسطينية.

وقال الأحمد لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “سلمنا مساء أمس ردنا إلى الأشقاء المصريين وهو ينطلق من إتفاق المصالحة لعام 2011 وآليات تنفيذ لعام 2017 ونتابع خطواتنا من حيث توقفنا بعد التفجير الذي حصل لموكب رئيس الوزراء ورئيس المخابرات”.

وأضاف “نحن الآن بانتظار الخطوة اللاحقة من جانب الأشقاء في مصر”.

وجدد الأحمد التأكيد على أولوية المصالحة الفلسطينية اولا، وقال “الأمور متداخلة بشكل كامل فالتهدئة بحاجة إلى معالجة الأوضاع الإنسانية في غزة بفك الحصار الإسرائيلي وهذا يتطلب المصالحة الفلسطينية”.

وشدد الأحمد على أن “مصر هي الراعية الوحيدة للمصالحة الفلسطينية”.

ومن المتوقع أن توجه مصر الدعوة إلى حركة (حماس) لإطلاعها على رد حركة (فتح) والحصول على إجابة عليه.

وكانت مصر وجهت الدعوة إلى عدد من الفصائل الفلسطينية للقدوم إلى القاهرة قبل يومين ولكن تم إرجاء الدعوة إلى حين تسلم رد حركة (فتح) .