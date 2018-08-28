قيادي يساري إيطالي: سالفيني يقيم مع أوربان تحالفاً ضد أوروبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال قيادي يساري إيطالي إن سالفيني يبني تحالفاً مناهضاً للإيطاليين والأوروبيين مع (رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور) أوربان، تعليقاً على لقاء بين هذا الأخير وسالفيني في ميلانو بعد ظهر اليوم.

وأضاف القيادي في الحزب الديمقراطي ساندرو غوتسي، أن “إيطاليا مقلوبة رأساً على عقب مع سالفيني”، وذلك بين “ابتزازات وتهديدات للاتحاد الأوروبي، وتحالفات غريبة مع أوربان، الذي رفض دوماً أي تضامن مع إيطاليا، ولم يأبه مطلقاً لمشاكل بلادنا”.

وأشار غوتسي، وهو الوكيل السابق بالشؤون الأوروبية في مجلس الوزراء، الى أن “استفزازات وسياسات سالفيني تزيد إيطاليا كل يوم، بُعداً عن الاتحاد الأوروبي، لأن هذا هو الهدف الحقيقي لسالفيني، مع كل من يترتب على ذلك من أضرار لا تحصى لكل الإيطاليين”.

ولفت القيادي اليساري الى أن “تعارضاً واضحاً يبرز بشكل متزايد”، وذلك “بين إعادة تشكيل الإتحاد الأوروبي المقترحة من قبل (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون وتدمير أوروبا من جانب أوربان وغيرهما من القوميين”.

وخلص غوتسي الى القول إن “علينا بناء تحالفات جديدة لأجل التقدم ولصالح أوروبا، مع كل القوى التي تريد تغييرها وإنقاذها من القوميين والمتطرفين”.