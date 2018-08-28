لا توافق أوروبي بشأن تعديل عملية صوفيا بشأن إنزال المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- إنفض إجتماع السفراء الاوروبيين بالجنة الأمنية والسياسة في المجلس الوزاري الأوروبي بدون التوصل إلى اتفاق حول تغيير خطة عمل عملية (صوفيا) البحرية بشان موانئ إنزال المهاجرين.

وحسب مصادر دبلوماسية، فإن المسألة سوف تحوّل إلى طاولة مناقشات اجتماع وزراء الدفاع الاوروبيين غير الرسمي المقرر بعد غد (الخميس) في العاصمة النمساوية فيينا.

وكانت السلطات في روما قد طالبت بتعديل الأحكام التشغيلية لعملية صوفيا بنهاية شهر آب/أغسطس الحالي، تفاديا لإقتصار عمليات إنزال المهاجرين، الذين تنفذهم سفن البعثة، على موانئ إيطاليا.

وكان الاتحاد الأوروبي قد اقر عملية صوفيا عام 2015، وحدد روما مقراً لها، وكلفها بمهمات متعددة منها محاربة تهريب البشر في المتوسط، إنقاذ المهاجرين غير النظاميين، ومن ثمّ مراقبة تنفيذ قرار الأمم المتحدة المتعلق بحظر توريد السلاح لليبيا.

وأضيفت إلى عملية صوفيا في وقت لاحق مهمة تدريب عناصر خفر السواحل الليبي.