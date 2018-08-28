صحيفة: جهود روسية لعقد لقاء قمة بين السيسي والأسد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تحدثت صحيفة (الاخبار) اللبنانية عن جهود روسية “حثيثة” لترتيب لقاء قمة بين الرئيسين السوري بشار الأسد والمصري عبد الفتاح السيسي، “لما للقاهرة من ثقل معنوي قد يمهّد لعودة سورية إلى الجامعة العربية”.

وحسب الصحيفة، المقربة من النظام في دمشق، فإن “الاتصالات الروسية في هذا الشأن قطعت شوطاً لا بأس به، وأن ما يحول دون عقد اللقاء حتى الآن هو قلق القاهرة من رد فعل الرياض”.

وذكرت الصحيفة “أن المساعي الروسية تحظى بتشجيع من قيادة الجيش المصري التي تعتبر أن معركة البلدين ضد الإرهاب واحدة، خصوصاً أن معلومات أجهزة الأمن المصرية تشير إلى أن هناك أكثر من 70 ألف مصري عادوا إلى مصر من سورية على مدى سنوات الأزمة التي عصفت بالأخيرة، ويشكّل هؤلاء خلايا نائمة تهدّد الأمن المصري. كما أن القيادة المصرية حريصة على عدم إعطاء أي دور لجماعة (الإخوان المسلمين) في أي حل مقبل”.

وقطعت القاهرة منذ أكثر من خمسة أعوام علاقاتها مع دمشق في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، لكن الزيارات الأمنية السرية المتبادلة بين الطرفين-وفق الصحيفة- “لم تتوقف”. كما أعيد فتح السفارة المصرية في دمشق في حزيران/يونيو 2016، وعُيّن طلال الفضلي مستشاراً لها، وهو “مدير سابق لمحطة المخابرات العامة المصرية في بيروت وتربطه علاقات وثيقة بمسؤولين سوريين وبمعظم السياسيين اللبنانيين من حلفاء دمشق”.