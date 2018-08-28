المصرف المركزي الايطالي يقرر إنشاء محفظة بالرنمينبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن المصرف الوطني الايطالي (بنك إيطاليا المركزي) الثلاثاء عن قرار بإنشاء محفظة بالعملة الصينية (رنمينبي)، للاستثمار، بشكل رئيسي، في السندات الحكومية الصينية.

وأشار بيان صدر عن المصرف، تزامنا مع زيارة رسمية لوزير المالية والاقتصاد الايطالي، جوفاني تريا إلى بكين، إلى أن هذا الانفتاح “يعكس الدور المتزايد للرنمينبي كعملة دولية، ويشهد على ذلك إدراجه في سلة عملات حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي في عام 2016 ، وعلى أهمية الصين كشريك تجاري لبلدنا”.

وذكر المصرف الوطني أن إنشاء هذه المحفظة يأتي استجابة إلى “أهداف تنويع احتياطيات العملة لبنك إيطاليا” ، كما أن هذا القرار “يتماشى مع القرارات المماثلة التي تم تبنيها مؤخرًا من قبل المصرف المركزي الأوروبي والبنوك المركزية الوطنية الأخرى في منطقة اليورو”.