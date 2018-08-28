رئيس الوزراء الهنغاري: سالفيني أثبت إمكانية وقف الهجرة القادمة عبر البحر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان إن وزير الداخلية الايطالي ماتيو سالفيني “يتمتع بالاحترام والامتنان الشعبي في هنغاريا” لأنه “يُثبِت أن الهجرة يمكن إيقافها حتى في البحر.”. واضاف “لم يتمكن أحد قبله من فعل ذلك”، في إشارة إلى إغلاق الموانئ الإيطالية أمام السفن الناشطة في عمليات إنقاذ المهاجرين بمياه المتوسط. .

وبدوره قال سالفيني، في مؤتمر صحفي مشترك الثلاثاء، بمدينة ميلانو مع ضيفه الهنغاري، ” فيما يختص بجبهة إدارة الهجرة، سنواصل عمل ما قمنا به حتى الآن. بوسعهم فتح تحقيقات ودعاوي قضائية، ولكنهم لن يدفعوني على التراجع أو تغيير رأيي”، في إشارة إلى تحقيق قضائي بحقه بتهمة “احتجاز غير قانوني” للمهاجرين الذين كانوا عالقين عدة أيام، داخل ميناء كاتانيا، على متن سفينة (ديتشوتي) التابعة لخفر السواحل الايطالي.