مسؤول إسرائيلي: الضغوط على النظام الايراني “بدأت تؤتي ثمارها”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قال مصدر سياسي إسرائيلي كبير بان “إسرائيل ستواصل جهودها لممارسة ضغوط إضافية على النظام في طهران”.

واضاف المصدر، الذي فضل عدم عن اسمه في إيجاز لوسائل الإعلام إن “هذه الضغوط بدأت تؤتي ثمارها”.

وكان المصدر الإسرائيلي يشير إلى ما قاله الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم بأن الكثيرين من أبناء شعبه فقدوا الثقة بمستقبل ايران بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

وقال المصدر السياسي الإسرائيلي “ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حدد كهدف رئيسي التصدي للتموضع العسكري الإيراني في سورية، مثلما سعى الى الغاء الاتفاق النووي، على الرغم من ان ذلك الامر بدا في حينه مستحيلا”.

وأضاف أن “الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل بكل حزم ضد المحاولات الإيرانية لنقل قوات عسكرية ومنظومات اسلحة الى سورية”.