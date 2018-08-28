رئيس الوزراء المصري يلتقي الرئيس التنفيذي لمجموعة إيني الإيطالية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت الحكومة المصرية أن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي إجتمع في وقت سابق اليوم الثلاثاء بالرئيس التنفيذي لمجموعة إيني الإيطالية للطاقة، كلاوديو ديسكالزي، وذلك عشية لقاء في القاهرة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونائب رئيس الوزراء الايطالي، لويجي دي مايو.

وأشارت الحكومة المصرية في بيان إلى أن رئيس الوزراء أعرب عن “تقديره للتعاون القائم مع شركة (إيني)، والذي ساهم في تحقيق العديد من الاكتشافات الجديدة في مجال الطاقة، وفي مقدمتها مشروع حقل ظهر والذي يعد أحد المشروعات القومية العملاقة التي حققت نقلة نوعية في منطقة شرق المتوسط”، مشيراً إلى “تطلعه إلى زيادة التعاون مع الشركة في مجال الطاقة”

كما أفاد البيان بأن ديسكالزي عرض خلال اللقاء “تقريراً حول نشاط الشركة في السوق المصرية خلال الفترة الحالية، والموقف التنفيذي للمشروعات التي تقوم الشركة بتنفيذها واستكمالها حالياً”. كما تناول ديسكالزي-حسب الحكومة المصرية- “خطط الشركة المستقبلية وتطلعها لزيادة استثماراتها في مصر خلال الفترة المقبلة”، مؤكداً أن هناك “إمكانيات كبيرة للتعاون في هذا المجال”، لافتاً في هذا الصدد إلى “العديد من الأنشطة الاستكشافية التي تتم في مجال البترول والغاز الطبيعي والتي تكشف وجود فرص كبيرة في مناطق سيناء وخليج السويس والصحراء الغربية”. كما تحدث رئيس عملاق الطاقة الايطالي عن “إمكانية دراسة توسيع أطر التعاون مع مصر ليشمل مجال الطاقة الجديدة والمتجددة”.