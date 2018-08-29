البابا: الماء مورد أساس يجب توفيره للجميع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال البابا فرنسيس إن المياه تمثل مورداً أساساً يجب أن يكون التمتع به متاحاً للجميع.

وفي ختام لقاء الأربعاء المفتوح مع الناس في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، أطلق البابا نداء لصالح البيئة، مذكِّراً بأن “السبت القادم الموافق الأول من أيلول/سبتمبر، هو اليوم العالمي الرابع للصلاة من أجل رعاية الخلائق، الذي نحتفل به بالاشتراك مع إخوتنا وأخواتنا الأرثوذكس، وبتضامن الكنائس والجماعات المسيحية الأخرى”، وأنه “في رسالة هذا العام، أود أن أسترعي الانتباه إلى مسألة المياه، وهي مورد أساسي يجب حمايته وإتاحته للجميع”.

وتابع البابا “أنا ممتن للمبادرات المختلفة التي أعدتها الكنائس ومعاهد الحياة المكرسة والمجموعات الكنسية في أماكن مختلفة”، واختتم بالقول “إننا ندعو الجميع للمشاركة بالصلاة السبت، من أجل بيتنا المشترك ولرعايته”.