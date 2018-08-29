وزير الداخلية الايطالي: لا سفن لمنظمات غير حكومية بمياه المتوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الايطالي ماتيو سالفيني خلو مياه البحر الابيض المتوسط قبالة المياه الليبية من سفن المنظمات غير الحكومية الناشطة في عمليات إنقاذ المهاجرين

وقال سالفيني في تغريدة عبر منصة (تويتر) للرسائل القصيرة “الآن لا توجد منظمات غير حكومية في البحر. . ما حققناه نحن في ثلاثة أشهر أكثر مما فعلته حكومة الحزب الديمقراطي في 5 سنوات”.

وأضاف، في إشارة لسياسة الحكومة المتشددة بشأن ملف الهجرة “سنمضي قدما، دون خوف. لن تفلح التحقيقات والتهديدات في وقفنا!”

وكانت الحكومة الايطالية، التي أعلنت إغلاق موانئها أمام سفن المنظمات الانسانية، قد هددت بتعليق مساهمتها المالية في ميزانية الإتحاد الاوروبي لعجزه في التوصل إلى حلول لتوزيع المهاجرين، الذين استقبلتهم إيطاليا، على الدول الاعضاء في التكتل الموحد.