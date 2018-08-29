دي مايو يأمل بتحوّل في قضية قتل ريجيني قبل نهاية العام الجاري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعرب نائب رئيس الوزراء ووزير العمل والتنمية الاقتصادية الإيطالي لويجي دي مايو عن الأمل بأن يطرأ تحوّل على قضية قتل ريجيني قبل نهاية العام الجاري.

وقال دي مايو في تصريحات من القاهرة، بعد اجتماعه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، إن “قضية جوليو ريجيني كانت الموضوع الأول الذي تم التطرق إليه خلال الاجتماع مع الرئيس المصري السيسي”، وأردف “نتوقع تغييراً يبدر عن الاجتماع الذي سيعقد قريباً بين الإدعاء العام (الإيطالي والمصري)”، مبينا أن “كلا من السيسي وأعضاء الحكومة، يتفقون على وجوب التأكد من الحقيقة”.

واختتم الزعيم السياسي لحركة خمس نجوم معرباً عن “الأمل بأنه بحلول نهاية العام، يمكننا الوصول إلى نقطة تحول، وأن “يكون هناك في أقرب وقت ممكن، هناك اجتماع بين السلطات القضائية”، في البلدين.

وكانت صحيفة إيطالية قد قالت إن زيارة نائب رئيس الوزراء، وزير التنمية الاقتصادية والعمل، لويجي دي مايو، الحالية لمصر، تنصب في إتجاهين: الاول الحاجة إلى حماية أكثر من 150 شركة إيطالية تعمل في مصر، بدءاً من عملاق الطاقة إيني، الذي بدأ تشغيل أضخم حقل غاز في منطقة البحر الابيض المتوسط، ومن ناحية أخرى، الحاجة إلى المطالبة بالحقيقة والعدالة لجوليو ريجيني، الباحث الذي عثرت السلطات المحلية على جثته بعد إختفائه في بداية عام 2016.