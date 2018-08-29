نائب رئيس الوزراء الإيطالي: لمصر دور أساس باستقرار ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى نائب رئيس الوزراء ووزير العمل والتنمية الاقتصادية الإيطالي لويجي دي مايو أن “لمصر دور أساس باستقرار ليبيا”.

وقال دي مايو في تصريحات من القاهرة، بعد اجتماعه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، إن “العلاقات مع مصر من شأنها أن تكون فرصة أخرى لتحقيق الاستقرار في ليبيا”، فقد “قلت للسيسي إننا سنأخذ مصر في الحسبان عند مواجهة الملف الليبي”، ونحن “نستعد للمؤتمر الذي نريد عقده في روما بشأن ليبيا”، وذلك “في محاولة إشراك جميع الجهات الفاعلة التي يمكن أن يكون لها دوراً فعّالاً”.

وأضاف الزعيم السياسي لحركة خمس نجوم أنه “إذا أردنا إعادة البحر الأبيض المتوسط إلى تألقه، لا يمكننا تجاهل العلاقات بين إيطاليا ومصر”، معتبرا أن “مصر تُظهر أن استقرار منطقة ما يقود إلى وقف انطلاق قوارب الهجرة”، واختتم بالقول إن “هذا ما نأمل أن يحدث في ليبيا أيضًا”.