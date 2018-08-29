هولندا تعتذر لمصر عن عزم برلماني تنظيم مسابقة للرسوم المسيئة للإسلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة ـ قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد، إن وزير الخارجية سامح شكري تلقى اتصالاً هاتفياً الأربعاء من نظيره الهولندي ستيف بلوك، أعرب فيه هذا الأخير خلاله عن أسفه وأسف حكومة بلاده لاعتزام عضو البرلمان ورئيس حزب (من أجل الحرية)، تنظيم مسابقة للرسوم المسيئة للإسلام بمقر البرلمان.

وقال أبو زيد إن “الوزير الهولندي أكد خلال المكالمة على أن مثل هذا العمل لا يعبِّر بأي شكل من الأشكال عن موقف الحكومة والمجتمع الهولندي، مؤكداً رفض حكومته لكل مظاهر الكراهية والتحريض وعدم احترام الأديان”.

وكشف المتحدث باسم الخارجية، أن “الوزير شكري أكد من جانبه على ضرورة عدم الخلط بين قيم حرية التعبير وبين تبني خطاب الكراهية والتحريض والإساءة إلى معتقدات الأخرين، لما لذلك من تأثير بالغ الخطورة على العلاقات بين الشعوب وبين معتنقي الأديان المختلفة”.

وذكر أن شكري أكد في هذا الإطار على أن “العالم أحوج ما يكون الآن لتعزيز ونشر قيم التسامح واحترام الرأي الآخر واحترام المعتقدات والأديان لدحر التطرف الديني والإرهاب والعنف وما تسببه مثل هذه الممارسات المرفوضة من تقويض للسلام الاجتماعي واستقرار المجتمعات”.