دي مايو: الاتحاد الأوروبي “مراءٍ” وموقفنا ثابت من المساهمة بميزانيته

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – وصف نائب رئيس الوزراء ووزير العمل والتنمية الاقتصادية الإيطالي لويجي دي مايو، الاتحاد الأوروبي بأنه “مراءٍ”، مؤكدا أن “موقفنا ثابت من الڤيتو ضد المساهمة في ميزانيته”.

وأضاف دي مايو في تصريحات من القاهرة الأربعاء، إن “المفوض (الاوروبي المكلف بشؤون الطاقة غونتر) أوتينغر يواصل إطلاق التصريحات يوميا منذ قلنا له إننا لن نقدم مزيداً من المال”، بينما “لم نسمعهم (الإتحاد الأوروبي) عندما طلبنا مساعدة بشأن الهجرة”، لذا فإن “موقفنا من حق النقض إزاء المساهمة بالميزانية لا يزال قائما”، وإن “أرادوا في الأيام القادمة أن يبدأوا بإعادة اكتشاف روح التضامن، عندها ربما سنتحدث عن ذلك”.

واختتم الزعيم السياسي لحركة خمس نجوم بالقول “إن الإعلانات في هذه الأيام هي الأكثر نفاقاً، لأننا لم نسمعها طوال أيام أزمة السفينة (ديتشوتّي)، والآن نسمع صوتهم عندما يدركون أن إيطاليا تخاطر بعدم إعطائهم المزيد من مليارات اليورو”.