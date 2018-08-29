أسقف جنوة عن سقوط الجسر: على المأساة ألا تقتل الأمل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

جنوة – قال رئيس أساقفة جنوة ورئيس مجلس الأساقفة الأوروبيين، الكاردينال أنجلو بانياسكو “نحن لا نريد لمأساة سقوط جسر موراندي أن تقتل الأمل”، بل “أن تضعنا في اختبار يجعلنا ننمو لإجتيازه”.

واستذكر الكاردينال بانياسكو كارثة جسر موراندي، في عظة الأربعاء، قائلا “لا نريد ان نخرج من هذه الأزمة وقد إزددنا صلابة، بل أن أكثر طيبة انفتاحا تجاه الآخرين”. وأكد “لا نريد أن ينمو في داخلنا شيطان الخوف الذي يغزو يوم عدد كبير جدا من قلوب والأمم”، بل أن “نكون أكثر شجاعة، ولا نريد أن نعيش الشك في كل شيء وبالجميع، بل الثقة”.

وأضاف رئيس أساقفة أوروبا “يمكننا جميعا بل يجب علينا أن نشارك، كل بطريقته الخاصة، حتى بكلمة طيبة، كلمة شكر لمن عمل بإعجاز ويواصل ذلك (في إشارة الى رجال الإنقاذ)، لفتة، صلاة”، وبشكل خاص “لمن يعانون المزيد من المصاعب كترك منازلهم”، مبينا أن “أدنى لفتة يمكنها أن تكفي للمساهمة ولكي لا تغيب الثقة”.

وخلص بانياسكو الى القول إن “الشعب الذي لا يثق بنفسه وبالآخرين ليس له مستقبل، ومدينته لن تكون منزله أبداً”.

وكان سقوط الجسر يوم الثلاثاء الماضي والذي يمر فوق أحياء سكنية في مدينة جنوة (شمال)، قد أدى الى مقتل 38 شخصا وجرح العشرات وتشريد المئات وفقا لآخر إحصائية.