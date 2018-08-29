رئيس إيني: التركيز على الطاقة المتجددة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – تحدث الرئيس التنفيذي لشركة (إيني) للطاقة، كلاوديو ديسكالزي عن “تحول في مجال الطاقة، قادر على ضمان وصول الطاقة إلى عدد متزايد من السكان، لا يهدف فقط الى حماية البيئة، بل وتقليص الفجوة بين البلدان الغنية والبلدان الفقيرة”.

وفي كلمته خلال مؤتمر القمة في الفاتيكان عن الطاقة والتنمية المستدامة، الذي انعقد في حزيران/يونيو الماضي، وحظيت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء بنسخة منه من مصادر فاتيكانية، أوضح الرئيس التنفيذي لعملاق الطاقة الإيطالي، أن “مكافحة تغيّر المناخ ليست التحدي الوحيد الذي يتعين علينا مواجهته، فهناك أمر آخر حاسم وملح”، وهو “ضمان ايصال الطاقة إلى عدد متزايد من السكان”، مع “الحد من البصمة الكربونية”، مشيرا إلى “سلسلة من الإجراءات التي سيتم تنفيذها على المدى القصير والمتوسط ​​والطويل، والتي تؤدي إلى نموذج جديد للتنمية”.

وذكر ديسكالزي أنه “على المدى القصير، سيكون الحل الأكثر فعالية هو التدخل في نظام الطاقة”، وأن “الضغط الأول يتمثل بتغيير المزيج”، مؤكدا أن “مصادر الطاقة المتجددة الحديثة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، على الرغم من دعمها الذي يقترب من 780 مليار دولار منذ عام 2007، لا تزال تمثل 2٪ فقط من مزيج الطاقة”، واختتم بالقول إن “المصادر المتجددة يجب أن تكون مدعومة بمصادر أخرى للنمو وضمان استمرارية الطاقة”.

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت أمس أن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي إجتمع بالرئيس التنفيذي لمجموعة إيني الإيطالية للطاقة، كلاوديو ديسكالزي، مشيرة في بيان إلى أن رئيس الوزراء أعرب عن “تقديره للتعاون القائم مع شركة (إيني)، والذي ساهم في تحقيق العديد من الاكتشافات الجديدة في مجال الطاقة، وفي مقدمتها مشروع حقل ظهر، الذي يعد أحد المشروعات القومية العملاقة التي حققت نقلة نوعية في منطقة شرق المتوسط”، مشيراً إلى “تطلعه إلى زيادة التعاون مع الشركة في مجال الطاقة”.

كما أفاد البيان بأن ديسكالزي عرض خلال اللقاء “تقريراً حول نشاط الشركة في السوق المصرية خلال الفترة الحالية، والموقف التنفيذي للمشروعات التي تقوم الشركة بتنفيذها واستكمالها حالياً”. كما تناول ديسكالزي – حسب الحكومة المصرية – “خطط الشركة المستقبلية وتطلعها لزيادة استثماراتها في مصر خلال الفترة المقبلة”، مؤكداً أن هناك “إمكانيات كبيرة للتعاون في هذا المجال”، لافتاً في هذا الصدد إلى “العديد من الأنشطة الاستكشافية التي تتم في مجال البترول والغاز الطبيعي والتي تكشف وجود فرص كبيرة في مناطق سيناء وخليج السويس والصحراء الغربية”. كما تحدث رئيس عملاق الطاقة الايطالي عن “إمكانية دراسة توسيع أطر التعاون مع مصر ليشمل مجال الطاقة الجديدة والمتجددة”.