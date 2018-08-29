إطلاق إسم بيريز على المفاعل النووي الإسرائيلي في ديمونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – احتفل في إسرائيل رسميا بإطلاق اسم الرئيس الإسرائيلي السابق شمعون بيريز على مدينة البحوث النووية الإسرائيلية “ديمونا” في النقب.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المراسم التي اقيمت لمناسبة مرور عامين على رحيل بيريز”سعى شمعون إلى تحقيق السلام، ولكنه علم أنه يمكن تحقيق السلام الحقيقي فقط لو مسكت يدنا سلاح الدفاع بقوة”.

وأضاف “في الشرق الأوسط وفي أنحاء كثيرة من العالم، تسود حقيقة بسيطة مفادها أنه لا مكان للضعفاء. الضعفاء ينهارون ويُذبحون ويُمحون من التاريخ بينما الأقوياء، للأفضل أو للأسوأ، هم الذين يبقون على قيد الحياة. الأقوياء يحظون باحترام من قبل الآخرين ويتم التحالف معهم وفي نهاية الأمر يصنع السلام معهم”.

وكان بيريز قام بالدور الرئيس الذي ساعد إسرائيل في الحصول على موافقة فرنسا بالمساعدة في إقامة المفاعل النووي في سنوات الخمسينيات.

من جهة ثانية قال نتنياهو إن “عملية التطبيع التي تقوم به دول رئيسية في العالم العربي مع دولة إسرائيل القوية تحدث أمام عيوننا ولم يكن يمكن تخيل حجمها قبل عدة سنوات. هذه العملية تحمل في طياتها الأمل، في نهاية المطاف، لاستكمال دائرة السلام. ولكن لا يمكن إنكار الحقيقة الواقعة بأنه لا يزال هناك الكثير من الأعداء، في هذه المنطقة وخارجها”.

وأضاف نتنياهو “يعلم أعداءنا جيدا ماذا تستطيع إسرائيل القيام به. إنهم يعرفون سياستنا. من يحاول أن يمس بنا – نحن نمس به. لا أطلق شعارات في الهواء. أصف سياسة متعاقبة وواضحة وحازمة. هذه هي سياستنا. إنها مدعومة باستعداد مناسب وبتزود بالعتاد وبجاهزية وعند الحاجة بأوامر مناسبة”.

كما أكد نتنياهو على “العمل على إحباط التموضع العسكري الإيراني في سورية. لن نكف عن العمل على تحقيق هذا الهدف كما لم نكف عن بذل الجهود لإلغاء الاتفاقية النووية السيئة مع إيران حيث هذه الغاية اعتبرت مستحيلة حينما حددتها لأول مرة على جدول الأعمال الدولي قبل بضعة سنوات”.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي “على الصعيد الدبلوماسي، سنواصل بذل جهود ضد النظام الخطير والمتطرف في إيران. شاهدنا أمس فقط ثمار هذه الضغوط في تصريحات الرئيس الإيراني الذي قال إن الكثير من الإيرانيين فقدوا ثقتهم في مستقبل إيران وفي قوتها بسبب استئناف العقوبات الاقتصادية”.

وأضاف نتنياهو “على الصعيد العسكري، سيواصل جيش الدفاع الإسرائيلي العمل بمنتهى الحزم والقوة ضد المحاولات الإيرانية لنصب قوات وأسلحة متقدمة في سورية وأي اتفاقية مهما كانت بين سورية وإيران لن تردعنا ولن يردعنا أيضا أي تهديد مهما كان. من يهدننا بالإبادة يعرض نفسه لخطر مماثل وفي أي حال من الأحوال إنه لن يحقق غايته”.