نقابة إيطالية تحذر من خطورة توظيف حضور المهاجرين في روكّا دي بابا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – حذرت نقابة إيطالية من “خطورة توظيف حضور المهاجرين في بلدة روكّا دي بابا”، بمنطقة القلاع الرومانية في ضواحي العاصمة.

وأضافت الكونفدرالية الإيطالية العامة للعمل (CGIL) في بيان الأربعاء، “نحن نعرب عن قلقنا وإدانتا للاحتجاجات، التي غذتها التحيات والهتافات الفاشية المعتادة، التي رحبت بها الحركات اليمينية المتطرفة أمس، بوصول جزء من مهاجري السفينة (ديتشوتّي) الى بلدة روكا دي بابا”.

وذكر بيان (CGIL) أن “علينا أن نتذكر أن هؤلاء الناس، الذين جابوا البحر وبقوا عالقين في ميناء كاتانيا على مدى عشرة أيام، يتعرضون للعنف والتعذيب في بلدانهم وخلال رحلتهم الطويلة، سيكونون ضيوف مجلس الأساقفة الإيطاليين، دون أي تكلفة على الدولة أو السلطات المحلية”، وهم “سيبقون في مركز الاستقبال بالبلدة بضعة أيام، ليتم توزيعهم على الأبرشيات في مختلف أنحاء إيطاليا، وفقا لإستعدادها”.

وواصلت المذكرة “مرة أخرى هناك من يحاول استغلال حضور المهاجرين وتغذية الاحتجاج وتأجيج غضب السكان بدون سبب”. انها “آلية أصبحت معروفة الآن، تهدف للحصول على إجماع سهل وتحويل الانتباه عن المشاكل الحقيقية”، لكنها “لعبة خطيرة تؤجج نار التعصب والعنصرية”.

واختتم المذكرة بالقول “لذلك، فإن نقابتنا، إلى جانب القوى الديمقراطية الأخرى، ملتزمة في الإقليم كما في جميع أنحاء البلاد بالدفاع عن قيم الضيافة، ومكافحة الفاشية والعنصرية”، فـ”لا مزيد من الفاشية والعنصرية التي عانت إيطاليا، مثل أوروبا بأسرها، من عواقبها المدمرة”.