ليبيا: 26 قتيلا، بينهم مدنيون، بإشتباكات جنوب طرابلس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس- أفاد مصدر طبي بأن حصيلة الاشتباكات الدائرة جنوب العاصمة طرابلس، التي اندلعت منذ الاحد الماضي بين اللواء السابع وكتيبة ثوار طرابلس، بلغت “26 قتيلا و75 جريحا ”

وأكد المصدر لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، على “وجود مدنيين بين القتلي والجرحى، كما أن هناك اصابات خطيرة من بين الجرحى موزعين على مستشفيات العاصمة”.

وطالب المصدر الطبي بضرورة فتح ممرات امنة لدخول الهلال الاحمر لانتشال الجثث وإخراج العائلات العالقة داخل مناطق الاشتباكات.

وقد أعلن أعيان ومشايخ المنطقة الغربية وبعض عمداء البلديات التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين أطراف النزاع اعتبارا من الساعة الحادية عشرة ليلا من مساء امس الاربعاء.