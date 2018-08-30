بعد مهمة دي مايو في القاهرة: رغبة مصرية بالعمل معنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – كشفت مصادر من الحكومة الإيطالية أن هناك جوّاً من الإرتياح لنتائج البعثة الى مصر لنائب رئيس الوزراء ووزير التنمية الاقتصادية، لويجي دي مايو.

وقال مصدر من الوفد الإيطالي الذي رافق دي مايو الى القاهرة، في تصريحات لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء الخميس، إن “زعيم حركة خمس نجوم سافر إلى القاهرة لعقد قمة مع الرئيس (عبد الفتاح) السيسي”، وكما “كان متوقعاً، كانت قضية مقتل جوليو ريجيني أحد المواضيع الرئيسية التي نوقشت خلال الاجتماع”، فقد “وضعوا قضية ريجيني على طبقهم الخاص”، أي في صميم اهتمامهم.

وجدد المصدر قول دي كايو في تصريحاته على هامش القمة، مؤكدا أن “من قبل المصريين هناك إدراك لأهمية التوصل الى حل للقضية”، وأن السيسي عندما قال “إن ريجيني واحد منا”، أراد الإشارة إلى “مدى كون القضية مؤلمة”، موضحا ذلك في إطار الرد على الانتقادات التي ترد حاليا من بعض أعضاء المعارضة لسلوك دي مايو خلال القمة.

وأكد المصدر أن “حل قضية ريجيني هو أساس تجديد التناغم بين البلدين”، والذي “يمكنه ضمان منح عقود ومناقصات للشركات الإيطالية في مصر”، فـ”المصريون يستثمرون في البنية التحتية للسكك الحديدية، حيث لديهم سلسلة من الخطوط الجديدة”، فضلا عن “تطوير مترو الأنفاق وأحواض بناء السفن”.

وذكر المصدر أن المصريين “أعربوا عن خيبة الأمل للعمل الذي تقوم به شركات بعض الدول التي فازت بالعقود بدلا من إيطاليا”، حيث “لم يجدوا لديها المهارات نفسها”. واختتم بالإشارة الى أنها “إنتقادات تستهدف شركات فرنسية بشكل خاص”.