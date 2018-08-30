سالفيني “يفتخر” بإضافة تهمة “إبتزاز” الاتحاد الاوروبي ضده بقضية ديتشوتي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الايطالي، ماتيو سالفيني إنه يتقبل “بإعتزاز” إضافة تهمة جديدة بحقه في قضية المهاجرين الذين ظلوا عالقين لأيام على متن سفينة (ديتشوتي)، تتعلق بـ”إبتزاز الاتحاد الاوروبي”.

وقال سالفيني في مؤتمر صحفي بمدينة البندقية الخميس “قرأت الآن أنني متهم بجريمة جديدة: ابتزاز الاتحاد الأوروبي. إنهم يعدّلِون قانون العقوبات ضد وزير الداخلية”. وأردف “إذا كان الأمر كذلك، فإنني أدعي بحرارة إبتزاز الاتحاد الأوروبي”.

وكانت صحيفة (كورييري ديلا سيرا) قد كشفت عن أن المدعي العام في مدينة أغريجنتو (إقليم صقلية) يدرس دعوى جديدة ضد نائب رئيس الوزراء تضاف إلى “إحتجاز غير مشروع لأشخاص”، المهاجرين الذين أنفذتهم سفينة خفر السواحل، وكذلك “استغلال السلطة”.

وأشارت الصحيفة إلى أن المادة 289 من قانون العقوبات، تُعاقِب بالسجن لمدة تتراوح بين 25 و 30 سنة، أولئك الذين يقومون بأفعال إجبار دولة أو منظمة على القيام بعمل ما. وذكرت أن “المدعي يرى أن تصرف سالفيني ضد لامبالاة الاتحاد الأوروبي فيه نوع من الابتزاز مستخدما المهاجرين كرهائن”.