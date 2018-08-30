وزيرة دفاع إيطاليا: لا يمكن لبلادنا أن تبقى ميناء الإنزال الوحيد لعملية صوفيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شددت وزيرة الدفاع الايطالية، إليزابيتا ترينتا على أنه “لم يعد من الممكن لإيطاليا أن تكون ميناء الإنزال الوحيد وأن تتولى مسؤولية الجميع المهاجرين ” المنقذين في إطار عملية صوفيا البحرية الأوروبية بمياه المتوسط

وقالت الوزيرة، بعد نهاية اجتماع وزراء الدفاع الاوروبيين غير الرسمي في فيينا اليوم الخميس، “نجاح عملية صوفيا هي مسألة تحظى بإعتراف الجميع”، ولكن بشأن مقترح تعديل قواعد الاشتباك (تغيير موانئ الانزال بصفة دورية) “وجدت بعض أبواب مفتوحة وأخرى موصدة. فدول الشمال الاوروبي لم تستوعب تماما مهمة عملية صوفيا”.

وأضافت “جئت الى فيينا بروح إيجابية جدا وجدت إستحسانا من بعض الدول. تقدمت باقتراح إنشاء آلية تنسيق لاختيار ميناء إنزال للمهاجرين، ووحدة تنسيق من مختلف البلدان تقرر ميناء الانزال بصورة دورية” بين الدول الاعضاء”.

وقالت وزيرة الدفاع في حكومة الائتلاف الثنائي، التي تخوض منذ توليها مقاليد الحكم في أوائل حزيران/يونيو الماضي معركة لي أذرع مع المؤسسات الأوروبية بشأن توزيع أعباء المهاجرين، “اليوم أشعر بخيبة أمل. أوروبا كانت غائبة. جميع الوزراء قالوا إنهم يوافقون على إعادة النظر في قواعد عملية صوفيا، ولكن بعد إنتهاء دورتها الحالية، أي بين ثلاثة أشهر”. واضافت متسائلة “ما الذي سيتغير في ثلاثة أشهر؟، يتعين علينا مراجعة قواعد عملية صوفيا اليوم، ولكنهم لم يتفهموا حديثي هذا”. وشددت “لم يعد من الممكن لإيطاليا أن تكون ميناء الإنزال الوحيد وتتولى مسؤولية جميع المهاجرين المنقذين”.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي اقر عملية صوفيا عام 2015، وحدد روما مقراً لها، وكلفها بمهمات متعددة منها محاربة تهريب البشر في المتوسط، إنقاذ المهاجرين غير النظاميين، ومن ثمّ مراقبة تنفيذ قرار الأمم المتحدة المتعلق بحظر توريد السلاح لليبيا. وأضيفت في وقت لاحق مهمة تدريب عناصر خفر السواحل الليبي.