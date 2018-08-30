الحكومة الايطالية تنفي “تذمر” رئيس الوزراء من “الصراع” بين طرفي الائتلاف الحاكم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نفت رئاسة الوزراء الايطالية تقارير صحفية تحدثت عن “تذمر” رئيس الحكومة (التكنوقراطي) جوزيبي كونتي، خلال “اجتماع سري” مع وكيل رئاسة الوزراء، من “المعركة التنافسية” بين نائبي رئيس الوزراء، زعيمي الائتلاف الثنائي الحاكم: ماتيو سالفيني (رابطة الشمال) ولويجي دي مايو (حركة خمس نجوم)، والتي تخاطر بفقدان مصداقية رئيس الحكومة والجهاز التنفيذي باكمله.

وقالت مصادر في رئاسة الوزراء إن الكلمات التي نسبتها صحيفة (لا ريبوبليكا) إلى رئيس الحكومة كونتي “لا أساس لها من الصحة”. وفيما يتعلق بـ”القمة الحكومية السرية المزعومة مع وكيل رئاسة الوزراء جيانكارلو جورجيتي ، كما ورد في صحف أخرى أيضا، فقد كان اجتماعًا عاديا مساء الثلاثاء الماضي، كغيره من الاجتماعات خلال هذا الشهر، بطلب من جورجيتي “. وأضافت المصادر “تحدثنا خلال الاجتماع عن موضوع الهجرة ، وهو ملف ستقوم الحكومة في الأسبوع المقبل بتقييمه. أما ما تبقى من الأمور (التي تناولتها الصحيفة) فهي من نسج الخيال”.

وكانت صحيفة (لا ريبوبليكا)، قد نسبت إلى كونتي خلال “الاجتماع السري” مع جورجيتي (القيادي في رابطة الشمال الموصوف بالمعتدل)، قوله “لم أعد أطيق هذا التنافس. إما أن يحدث تغيير، إلا فإنه من المستحيل المضي قدما”. وذكرت أن رئيس الوزراء يرى أن معركة “لي الأذرع” المتواصلة بين حركة خمس نجوم ورابطة الشمال أصبحت “لاتطاق”، كما أن “التنافسية” بين سالفيني ودي مايو لها تأثير واحد: “التقليل من مصداقية رئيس الوزراء، .والمخاطرة بإنهيار الحكومة بكاملها”