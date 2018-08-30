حماس: الجهود المصرية والأممية للتهدئة تقدمت خطوات كبيرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله-غزة- قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) في قطاع غزة خليل الحية، إن “الجهود التي تبذلها مصر والأمم المتحدة لإنجاز المصالحة الوطنية والتوصل إلى اتفاق تهدئة تقدمت خطوات كبيرة”، معربًا عن أمله في “نجاح هذه الخطوات”.

وطالب الحية خلال منتدى إعلامي الخميس، “الطرفين بالمسارعة في إنجاز ما تم عرضه من فتح المعابر وإنشاء ممر مائي”، حسبما نقل عنه موقع (حماس) على شبكة الانترنت.

ودعا الحية الجهات الراعية إلى “تحمل مسؤولياتها في حال فشل جهود التهدئة ورفع الحصار عن قطاع غزة”، وقال “أن الوقت غير مفتوح أمامكم للوصول إلى إنهاء معاناة غزة ورفع الحصار عنها.”

وجدد القيادي في حماس المطالبة برفع الحصار عن قطاع غزة “مرة وإلى الأبد”، معتبرا أن “عنوان رفع الحصار هو أن يكون ميناء في غزة للشعب الفلسطيني، وإلى أن يتم بناء هذا الميناء نريد ممرًا مائيًا يفتح لنا علاقة مباشرة مع العالم بإشراف مباشر من الأمم المتحدة”.

وأشار إلى أن “الشعب الفلسطيني قادر على انتزاع حقوقه عبر مواصلة مقاومته ومسيراته السلمية إذا فشلت جهود التهدئة ورفع الحصار”، مضيفًا “أننا لن نقبل أن نبقى تحت الحصار أو أن نموت جوعًا”.

وأكد القيادي في حماس على أن “الحركة تسير بمسارين جنبا إلى جنب، هما: رفع الحصار، والمصالحة الوطنية”، منوها بأن “ما يدور في القاهرة هو تثبيت لوقف إطلاق النار عام 2014، وليس البحث عن اتفاق جديد”.