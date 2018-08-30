رئيس النواب الإيطالي: قيمي بعيدة كل البعد عن قيم رئيس الوزراء المجري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال رئيس مجلس النواب الايطالي، روبيرتو فيكو، إنه “من الناحية السياسية ومن منظور المبادئ والقيم بعيد كل البعد عن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان”، الذي استقبله الثلاثاء الماضي في مدينة ميلانو وزير الداخلية ماتيو سالفيني.

وكان فيكو، المحسوب على التيار اليساري في حركة خمس نجوم، قد طالب في وقت سابق الحليف في الائتلاف الحاكم، سالفيني، بإنزال مهاجرين بعد أن ظلوا عالقين أياماً على متن سفينة خفر السواحل الايطالي (ديتشوتي) الراسية بميناء كاتانيا. ولكن سالفيني رد عليه قائلاً “عليك الالتزام بمنصبك كرئيس لمجلس النواب وأنا سألتزم بمهامي كوزير للداخلية”، مشيرا إلى أن التصدي للهجرة غير النظامية “أحد بنود عقد الائتلاف الحكومي” الموقع ين رابطة الشمال وحركة خمس نجوم.