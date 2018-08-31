تاياني: يستحيل حجب إيطاليا لمساهمتها بميزانية الاتحاد الاوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف رئيس البرلمان الاوروبي أنطونيو تاياني إمكانية حجب الحكومة الايطالية لمساهماتها في ميزانية الاتحاد الاوروبي بـ”المستحيل وغير القانوني”.

وقال تاياني، في مقابلة مع صحيفة مجلس الاساقفة الإيطاليين (أفينيري) “إيطاليا تساهم بـ13 مليار يورو وتعود إليها 11 مليار. ولكن المليارين المتبقيين يدران عليها 225 مليار دولار في شكل تبادل تجاري مع دول الاتحاد الأوروبي”.

واضاف تاياني، القيادي الايطالي في حزب سيلفيو برلسكوني (فورتسا إيتاليا)، “نحن (إيطاليا) نصدر إلى بلجيكا أكثر مما نقوم بتصديره إلى الصين”. وقال “أود أن أعرف ما سيقوله، بهذا الصدد، (زعيم رابطة الشمال) سالفيني لشركات شمال إيطاليا” محرك الاقتصاد الوطني.

وقال رئيس الجهاز التشريعي الأوروبي أن تهديدات نائب رئيس الوزراء، لويجي دي مايو، بتجميد مساهمة الحكومة في ميزانية الاتحاد الأوروبي “نوع من التدمير الذاتي كما أنها تفتقر إلى الواقعية”. وشدد “حجب المساهمة غير ممكن وغير قانوني، ولن يكون إلا ضربة للإقتصاد الإيطالي”.

ورأى تاياني أنه “بالاحرى التفاوض بقوة حول موازنة الاتحاد الاوروبي للفترة 2021-2027 والمطالبة بتقليص الدعم المالي إلى تلك البلدان التي ترفض المشاركة في أعباء إستقبال اللاجئين وتوزيعهم”.