إيطاليا: تراجع البطالة إلى معدل 10.4%

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أظهرت بيانات صدرت عن المعهد الوطني الايطالي للإحصاء (إستات) الجمعة تراجعا بحجم البطالة في شهر تموز/يوليو الماضي، حيث سجلت نسبة 10.4%، منخفضة بـ0.4 مئوية على أساس شهري.

كما أبرز تقرير (إستات) انخفاضا في معدلات البطالة بين الشباب بمقدار 1% على أساس سنوي، متوقفة عند سقف 30.8%.

وحسب البيانات، فإن شهر تموز/يوليو شهد زيادة في العمالة على أساس سنوي +227 ألف وحدة ، وهي ظاهرة تركزت في صفوف العمالة المؤقتة أولاً (+336 ألف وحدة) والمستقلة ثانياً (+63 ألف وحدة) ، بينما إنخفض بشكل ملحوظ التوظيف الدائم (-122 ألف وحدة).