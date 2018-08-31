وزير الخارجية الايطالي: لا حلول بشأن تعديل عملية صوفيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

فيينا- أعلن وزير الخارجية الإيطالي، إينزو موافير ميلانيزي أن وزراء الخارجية الاوروبيين لم يتوصلوا في اجتماعهم غير الرسمي اليوم الجمعة إلى حلول بشأن تعديل القواعد التشغيلية لعملية صوفيا البحرية، حيث تطالب إيطاليا بتناوب موانئ إنزال المهاجرين الذين تنقذهم سفن صوفيا بمياه المتوسط.

وقال رئيس الدبلوماسية الإيطالية “لا يوجد حل اليوم ، لكن هناك تصميم مشترك للجميع للتوصل إلى حل، وهذا شيء جديد”.

وأضاف الوزير “في الاتحاد الأوروبي، كنا على كوكب آخر قبل بضعة أشهر، وحدثت مواجهات مع العديد من الدول التي تركت المسألة الساخنة (إستقبال المهاجرين) في أيدي أولئك الذين وجدوا أنفسهم على الواجهة لأسباب جغرافية. اليوم يوجد وعي مختلف تماماً”.

يشار إلى أن نظيرته وزيرة الدفاع، إليزابيتا ترينتا قد شددت، بعد نهاية اجتماع وزراء الدفاع الاوروبيين غير الرسمي في فيينا أمس الخميس، على أنه “لم يعد من الممكن لإيطاليا أن تكون ميناء الإنزال الوحيد وأن تتولى مسؤولية جميع المهاجرين ” المنقذين في إطار عملية صوفيا البحرية الأوروبية. وقالت “نجاح عملية صوفيا هي مسألة تحظى بإعتراف الجميع”، ولكن بشأن مقترح تعديل قواعد الاشتباك (تناوب موانئ الانزال) “وجدت بعض الأبواب مفتوحة وأخرى موصدة. فدول الشمال الاوروبي لم تستوعب تماما مهمة عملية صوفيا”.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي أقر عملية صوفيا عام 2015، وحدد روما مقراً لها، وكلفها بمهام متعددة منها محاربة تهريب البشر في المتوسط، إنقاذ المهاجرين غير النظاميين، ومن ثمّ مراقبة تنفيذ قرار الأمم المتحدة المتعلق بحظر توريد السلاح لليبيا. وأضيفت إليها في وقت لاحق مهمة تدريب عناصر خفر السواحل الليبي.